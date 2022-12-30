Китайские учёные: кетогенная диета повышает уровень тромбоцитов

Уровень тромбоцитов повышает кетогенная диета с большим содержанием жиров. Такой вывод сделали медики из Университета Фудань в Шанхае.

Низкие тромбоциты часто наблюдаются после химеотерапии, это осложнение, которое ухудшает лечение и повышает риск смерти.

Кетогенная диета подразумевает мало углеводов, среднее количество белка и много жиров. Ученые подтвердили эффективность такой диеты на примере с онкобольными.

Людям для повышения тромбоцитов приписали особый рацион и через 5 дней 17 из 28 человек отметили улучшение состояния.

Механизм заключается в том, что кетогенная диета стимулирует выработку кетоновых тел в печени, которые вызывают изменения в костном мозге, что и является причиной повышения тромбоцитов в крови.

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