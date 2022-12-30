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Кардиолог: за праздничным столом допустимо выпить небольшой бокал вина

Здоровье

Кардиолог Ольга Савонина заявила, что маленький бокал вина или стопка крепкого напитка не повлияют на организм отрицательно. Норма составляет в среднем 10 граммов спирта, отметила эксперт.

Как сообщает Москва 24, допустимо выпить 150 миллилитров вина или 50 миллилитров коньяка, водки. Специалист порекомендовала внимательно покупать алкоголь. В нём не должны быть красители, добавила врач.

"У мужчин ферменты, расщепляющие алкоголь, работают лучше, чем у женщин. Поэтому дамам желательно выпивать чуть меньше стандартной дозировки", — подчеркнула Савонина.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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