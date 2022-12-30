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Диетолог: не нужно готовить много блюд на Новый год, чтобы не отравиться

Здоровье

В нашей стране на Новый год принято готовить много блюд и растягивать их на все каникулы. О том, как их доесть и при этом не отравиться, рассказала диетолог Маргарита Королёва в беседе с Общественной Службой Новостей.

Диетолог: не нужно готовить много блюд на Новый год, чтобы не отравиться

По словам специалиста, в наше время по экономическим причинам не следует запасаться блюдами, а от переедания тоже ничего хорошего нет.

Если же всё-таки пришлось наготовить, то не нужно заправлять салаты майонезом, лучше добавить его, когда гости разложат всё по тарелкам. Если внести в блюдо майонез или сметану сразу, через несколько дней можно будет отравиться, объяснила эксперт.

Любые продукты нужно быстро убирать в холодильник. Если они долго находятся при комнатной температуре, появляется риск получить расстройство пищеварения.

А если после застолья всё же остались блюда, 1 января можно позвать соседей на обед, а после пойти прогуляться, посоветовала диетолог.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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