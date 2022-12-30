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Психиатр: чтобы избежать похмелья, нужно выпить активированного угля за пару часов до застолья

Здоровье

Алкоголь не следует употреблять на голодный желудок, чтобы избежать похмелья. Также за пару часов до застолья можно выпить 4-5 таблеток активированного угля. Об этом рассказала психиатр Татьяна Клименко.

Психиатр: чтобы избежать похмелья, нужно выпить активированного угля за пару часов до застолья

Специалист объяснила, что за несколько часов до приёма спиртного нужно поесть, а непосредственно перед застольем выпить ещё 1-2 таблетки, измельчённые в порошок, чтобы абсорбировать часть спирта и сивушных масел.

За 40 минут до начала праздничной вечеринки можно принять одну таблетку любого пищеварительного ферментного средства, добавила врач. По её словам, это поможет обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта в условиях повышенной интоксикационной алкогольной нагрузки.

Ранее нарколог Валентин Скрябин заявил, что лучше всего для здоровья будет решение вообще не пить алкоголь на Новый год.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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