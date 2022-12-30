Психиатр: чтобы избежать похмелья, нужно выпить активированного угля за пару часов до застолья

Алкоголь не следует употреблять на голодный желудок, чтобы избежать похмелья. Также за пару часов до застолья можно выпить 4-5 таблеток активированного угля. Об этом рассказала психиатр Татьяна Клименко.

Специалист объяснила, что за несколько часов до приёма спиртного нужно поесть, а непосредственно перед застольем выпить ещё 1-2 таблетки, измельчённые в порошок, чтобы абсорбировать часть спирта и сивушных масел.

За 40 минут до начала праздничной вечеринки можно принять одну таблетку любого пищеварительного ферментного средства, добавила врач. По её словам, это поможет обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта в условиях повышенной интоксикационной алкогольной нагрузки.

Ранее нарколог Валентин Скрябин заявил, что лучше всего для здоровья будет решение вообще не пить алкоголь на Новый год.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.