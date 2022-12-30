Алкоголь не следует употреблять на голодный желудок, чтобы избежать похмелья. Также за пару часов до застолья можно выпить 4-5 таблеток активированного угля. Об этом рассказала психиатр Татьяна Клименко.
Специалист объяснила, что за несколько часов до приёма спиртного нужно поесть, а непосредственно перед застольем выпить ещё 1-2 таблетки, измельчённые в порошок, чтобы абсорбировать часть спирта и сивушных масел.
За 40 минут до начала праздничной вечеринки можно принять одну таблетку любого пищеварительного ферментного средства, добавила врач. По её словам, это поможет обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта в условиях повышенной интоксикационной алкогольной нагрузки.
Ранее нарколог Валентин Скрябин заявил, что лучше всего для здоровья будет решение вообще не пить алкоголь на Новый год.
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