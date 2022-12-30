Люди, имеющие лишний вес, переносят алкоголь легче похудевших. Об этом заявил врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.
Сидевшим на диете нужно осторожно употреблять спиртное в новогоднюю ночь, пишет "Газета.Ru".
"Нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты "вырубить" может и гораздо меньшая доза. Мы такое достаточно часто видим у нас в клинике", — объяснила врач.
Также на способность переносить алкоголь оказывает влияние здоровье печени человека.
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