Диетолог Залетова заявила об опасности алкоголя для худеющих

Люди, имеющие лишний вес, переносят алкоголь легче похудевших. Об этом заявил врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

Сидевшим на диете нужно осторожно употреблять спиртное в новогоднюю ночь, пишет "Газета.Ru".

"Нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты "вырубить" может и гораздо меньшая доза. Мы такое достаточно часто видим у нас в клинике", — объяснила врач.

Также на способность переносить алкоголь оказывает влияние здоровье печени человека.

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