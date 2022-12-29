Наркологи заявили, что 95% людей могут легко пристраститься к алкоголю

После застолья не у каждого человека возникает похмелье. Проведённые исследования объяснили причины, о которых сообщили наркологи.

При употреблении спиртного человеком с хронической зависимостью у него устраняются неприятные симптомы. У здоровых людей возникает отвращение при одной лишь мысли об алкоголе. Для них похмелье утром — это процесс интоксикации.

В мире к спиртному устойчивы лишь 5% людей, сообщают РИА Новости. Остальная часть людей может легко пристраститься к алкоголю. Те, кто имеет к нему генетическую склонность, становятся зависимыми быстрее и чаще. При этом немаловажны пол, возраст, наличие хронических заболеваний.

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