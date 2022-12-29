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Здоровье

После застолья не у каждого человека возникает похмелье. Проведённые исследования объяснили причины, о которых сообщили наркологи.

При употреблении спиртного человеком с хронической зависимостью у него устраняются неприятные симптомы. У здоровых людей возникает отвращение при одной лишь мысли об алкоголе. Для них похмелье утром — это процесс интоксикации.

В мире к спиртному устойчивы лишь 5% людей, сообщают РИА Новости. Остальная часть людей может легко пристраститься к алкоголю. Те, кто имеет к нему генетическую склонность, становятся зависимыми быстрее и чаще. При этом немаловажны пол, возраст, наличие хронических заболеваний.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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