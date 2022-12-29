Мясников заявил, что нитроглицерин опасен при обморочных состояниях

Нитроглицерин опасен при обморочных состояниях, так как понижает давление. Об этом рассказал врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист объяснил, что препарат эффективен при сердечных заболеваниях, он помогает страдающим стенокардией. Но применение лекарства при обморочных состояниях может навредить.

Нитроглицерин способен вызвать резкое снижение давления, от чего при обмороке может случиться инсульт или инфаркт, заключил доктор.

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