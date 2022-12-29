Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Алтайского края Андрей Иванов рассказал, сколько алкоголя можно выпить за праздничным столом без существенного вреда для организма.
Так, крепкие напитки — водку и коньяк можно пить не более 150 граммов за вечер, пояснил он.
Верхняя граница для шампанского и сухого вина 200-250 граммов. А вот легкого пива можно выпить 0,5-1 литр, добавил врач.
По его словам, не следует пить алкоголь быстро. Верным решением будет выбор одного напитка и постепенное растягивание дозы в течении праздника, заключил нарколог.
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