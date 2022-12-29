Нарколог: за праздничным столом можно выпить не более 150 граммов крепкого алкоголя

Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Алтайского края Андрей Иванов рассказал, сколько алкоголя можно выпить за праздничным столом без существенного вреда для организма.

Так, крепкие напитки — водку и коньяк можно пить не более 150 граммов за вечер, пояснил он.

Верхняя граница для шампанского и сухого вина 200-250 граммов. А вот легкого пива можно выпить 0,5-1 литр, добавил врач.

По его словам, не следует пить алкоголь быстро. Верным решением будет выбор одного напитка и постепенное растягивание дозы в течении праздника, заключил нарколог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.