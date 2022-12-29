Врач Вялов: первый удар по поджелудочной наносит алкоголь, второй — жирная пища

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов призвал россиян не злоупотреблять алкогольными напитками и жирной едой во время новогоднего застолья.

По его словам, перед праздником нельзя голодать и резко менять свой режим питания во избежание проблем с работой желудочно-кишечного тракта. Кроме того, он порекомендовал не переедать в новогоднюю ночь.

"Первый удар по поджелудочной наносит алкоголь, второй — жирная пища", — уточнил Вялов в своих соцсетях.

Специалист также добавил, что ситуацию нередко усугубляют сигареты. Он подчеркнул: консистенция ферментов поджелудочной способна меняться под вредным влиянием никотина и смолы.

Как пояснил гастроэнтеролог, многие россияне, несмотря на советы экспертов, всё равно будут употреблять жирные блюда на Новый год. Такие люди должны заранее подготовить свою поджелудочную к активной работе, постепенно вводя в меню небольшое количество тяжёлой пищи, указал врач.

"Поджелудочная вырабатывает ферменты не сейчас, а намного раньше", — заключил специалист.

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