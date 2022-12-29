Малышева и Гандельман развеяли популярный миф о похмелье и рассоле

В эфире программы "Жить здорово!" кардиолог Герман Гандельман и терапевт Елена Малышева опровергли популярный миф о том, что рассол является лучшим средством от похмелья.

Рассол приносит облегчение при похмелье только на некоторое время, заметила Малышева. А после человеку снова становится плохо, утверждает она.

Людям, которые столкнулись с тошнотой и головной болью после новогоднего застолья врач посоветовала принять таблетку аспирина.

Мнение о том, что рассол является лучшим средством от похмелья — это заблуждение, добавил Гандельман.

По его словам, с последствиями злоупотребления алкоголем поможет справиться обычная вода. Необходимо выпить несколько стаканов воды, заключил кардиолог.

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