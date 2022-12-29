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Иммунолог Жемчугов: свиной грипп поражает сосуды, мозг, нервную систему и бронхи

Здоровье

Маленькие дети, пациенты с аутоиммунными и сердечно-сосудистыми заболеваниями часто сталкиваются с осложнениями свиного гриппа. Об этом сообщил иммунолог Владислав Жемчугов.

Иммунолог Жемчугов: свиной грипп поражает сосуды, мозг, нервную систему и бронхи

По его словам, грипп прежде всего поражает сосуды. При этом специалист подчеркнул: неблагоприятное течение заболевания приводит нарушает работу головного мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также оказывает негативное влияние на функционирование бронхов.

Он порекомендовал россиянам, которые подозревают у себя свиной грипп, обязательно вызвать врача на дом. Как пояснил Жемчугов, лишь медработник в силах провести необходимые исследования и поставить точный диагноз.

"До этого момента надо держать просто нормальную температуру", — сказал врач в интервью "Лайфу".

Ранее иммунолог призвал принимать противовоспалительные лекарственные средства после возникновения первых симптомов гриппа или ОРВИ во избежание серьёзных осложнений.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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