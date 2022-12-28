После новогоднего застолья могут возникнуть отёки. Несколько советов, как быстро от них избавиться, дала врач-терапевт Анастасия Тимощенко в беседе life.ru.
Специалист объяснила, что причина отёков — задержка межклеточной жидкости из-за соли и продуктов распада этанола. Для быстрого восстановления необходимо соблюдать питьевой режим.
Нужно пить негазированную воду в достаточных количествах, заметила доктор.
Постепенное включение в рацион овощей и фруктов также поможет убрать отёки. При отсутствии противопоказаний принесут пользу изюм, петрушка, курага, фасоль и орехи, так как они богаты калием, добавила собеседник издания.
Важно гулять на свежем воздухе, заниматься зимним спортом, принимать контрастный душ и ходить на массаж, заключила она.
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