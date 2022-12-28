Эндокринолог посоветовала пить по бокалу алкогольного напитка в час для избежания похмелья

Эндокринолог Юлия Барухина объяснила, как не столкнуться с похмельем первого января. По словам специалиста, стоит пить только один вид алкоголя, так как напитки отличаются по количеству сахара и спирта.

Вместе с этим эксперт сказала, что для уменьшения вреда здоровью при употреблении алкоголя в организм не должны попадать одновременно и алкогольные, и газированные напитки. Ещё врач порекомендовала быстро проглатывать спиртное.

По словам Барухиной, стоит пить по бокалу в час. Так организм сможет переработать алкоголь, пояснила эндокринолог.

"В итоге вы будете пить всю вечеринку, но сильное опьянение так и не наступит", — подчеркнула врач, слова которой приводит "АиФ-Новосибирск".

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