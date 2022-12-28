Эндокринолог Юлия Барухина объяснила, как не столкнуться с похмельем первого января. По словам специалиста, стоит пить только один вид алкоголя, так как напитки отличаются по количеству сахара и спирта.
Вместе с этим эксперт сказала, что для уменьшения вреда здоровью при употреблении алкоголя в организм не должны попадать одновременно и алкогольные, и газированные напитки. Ещё врач порекомендовала быстро проглатывать спиртное.
По словам Барухиной, стоит пить по бокалу в час. Так организм сможет переработать алкоголь, пояснила эндокринолог.
"В итоге вы будете пить всю вечеринку, но сильное опьянение так и не наступит", — подчеркнула врач, слова которой приводит "АиФ-Новосибирск".
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