Диетолог Дмитриева: сложные углеводы, вода и кислород помогут прийти в себя после Нового года

С помощью сложных углеводов, обычной воды и кислорода можно быстро восстановить свой организм после новогоднего застолья, заявила диетолог Маргарита Дмитриева.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, перед праздником не стоит принимать активированный уголь, ведь он вытягивает жидкость из организма, ухудшая состояние человека.

Специалист порекомендовала россиянам не злоупотреблять жирными блюдами и спиртными напитками в новогоднюю ночь во избежание похмелья.

"Отдавайте предпочтение максимально простой сытной пище", — сказала Дмитриева.

По её словам, с новогоднего стола следует убрать конфеты и печенье. Она призвала сделать выбор в пользу овощей. Кроме того, эксперт подчеркнула: во время праздника и после него необходимо пить много чистой воды, которая способствует выведению продуктов распада алкоголя.

Прийти в себя после Нового года также поможет прогулка на свежем воздухе, заключила диетолог.

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