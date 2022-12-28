Диетолог Мансурова: орехи, ромашковый чай, киви и бананы способствуют крепкому сну

Нутрициолог-диетолог Ирина Мансурова перечислила продукты питания, которые способствуют здоровому и качественному сну.

Она порекомендовала организовывать последний приём пищи примерно за три-четыре часа до отхода ко сну. По её словам, выбор стоит делать в пользу лёгких блюд, чтобы избежать проблем с работой желудочно-кишечного тракта.

Специалист призвала россиян включить в вечерний рацион орехи, например, миндаль, отвечающий за регуляцию сна. Как пояснила эксперт, в его составе содержится магний, который эффективно борется с бессонницей.

"Грецкие орехи также способствуют более крепкому сну", — сказала Мансурова в интервью "Аргументам и Фактам".

Кроме того, она посоветовала есть на ужин киви, бананы, морскую рыбу, белый рис, творог или овсянку. Все эти продукты положительно влияют на качество сна, указала диетолог.

Мансурова добавила, что ромашковый чай или любые другие травяные сборы тоже помогут крепко заснуть.

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