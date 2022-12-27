Эксперт: "Снять боль в коленном суставе поможет компресс с морской солью"

Многие, кому за 50, уже сталкивались с таким неприятным явлением, как ноющие коленные суставы. Некоторые, кому повезло меньше, даже успели обзавестись такими диагнозами, как артрит и артроз. Эксперт в области бальнеологии Борис Васильев считает, что зачастую, если нет переломов, снять боль смогут обычные компрессы с морской водой.

Однако при выборе морской соли важно не ошибиться и не купить подделку, где на этикетке будет написано "на основе морской соли". Зачастую в составе таких подделок один лишь NaCl (обычная пищевая соль).

"Для компрессов подойдёт подземный концентрат морской воды, разбавляйте его в 4-5 раз и делайте тёплый компресс по 20 минут ежедневно 2-3 недели. Боли пройдут быстрее, и важно то, что неприятных последствий будет меньше", — отмечает эксперт.

А если был перелом, делать такие компрессы можно только после снятия лангетки/гипса. И в этом случае компрессы особенно важны: они помогут нарастить костную мозоль на месте перелома быстрее и прочнее. Место перелома не будет болеть в непогоду через 10-30 лет, отмечает Борис Васильев.

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