Паразитолог: случаи заражения "проникающей в мозг" амёбой крайне редки, бояться не нужно

По словам заведующего кафедрой паразитологии, паразитарных и тропических болезней первого МГМУ имени И. М. Сеченова, доктора медицинских наук Валерия Завойкина, туристам не стоит впадать в панику, опасаясь в жаркой стране подхватить проникающую в мозг амёбу Неглерия Фоулера.

Эксперт заверил, что случаи заражения неглерией крайне редки, при том, что учёные давно знают об этих паразитах, это не новость для них.

"Неглерии известны в общем-то, ничего такого нового здесь нет. Значит, появился один случай такой, раз в несколько лет человек заражается. Так они свободно живущие, но, попадая в организм человека — необычную среду, — раздражаются", — сказал Завойкин в беседе с Телеканалом "360".

Паразитолог отметил, что хоть теоретически такой амёбой можно заразиться в воде, поскольку они в этой среде свободно обитают, вероятность заразиться ничтожно мала. Так, лично Завойкин за весь свой 54-летний опыт работы паразитологом на разных континентах своими глазами ни разу не видел такого случая.

А панически боящимся заразиться гражданам эксперт порекомендовал отказаться от путешествий и оставаться дома, так как любая поездка — это всегда стресс для организма, и в любой из них всегда есть риск подхватить ту или иную инфекцию.

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