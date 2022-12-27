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Власти Хабаровского края подтвердили два случая смерти от гриппа

Здоровье

Руководитель Минздрава по Хабаровскому краю Юрий Бойченко подтвердил информацию, согласно которой два жителя региона погибли из-за гриппа.

При этом медики зафиксировали не только рост заболеваемости ОРВИ, но и COVID-19, подчеркнул министр, передаёт transsibinfo.com. По словам чиновника, россияне легко переносят болезни, но это не относится к гражданам из групп риска.

Ранее вирусолог Павел Волчков объяснил, почему грипп можно назвать более опасным заболеванием, чем COVID-19. Как отметил специалист, в нашей стране ещё не возник необходимый популяционный иммунитет.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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