Руководитель Минздрава по Хабаровскому краю Юрий Бойченко подтвердил информацию, согласно которой два жителя региона погибли из-за гриппа.
При этом медики зафиксировали не только рост заболеваемости ОРВИ, но и COVID-19, подчеркнул министр, передаёт transsibinfo.com. По словам чиновника, россияне легко переносят болезни, но это не относится к гражданам из групп риска.
Ранее вирусолог Павел Волчков объяснил, почему грипп можно назвать более опасным заболеванием, чем COVID-19. Как отметил специалист, в нашей стране ещё не возник необходимый популяционный иммунитет.
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