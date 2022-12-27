Гастроэнтеролог: батарейка в желудке окисляется в первые три часа

О том, что произойдёт, если человек проглотит батарейку, рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Специалист объяснила, что батарейка в желудке окисляется в первые три часа. Потом начинает образовываться язва, так как аккумулятор прилипает к стенкам желудка.

Наиболее опасно, если батарейка попадёт в дыхательные пути. А стенки пищевода она как-будто пробуравливает.

Батарейка может выйти сама, но это маловероятно, добавила доктор в беседе с Life.ru.

Самое главное ― быстро принять меры. Аккумуляторы нужно хранить в закрытом от детей месте, а в игрушках батарейки должны быть недоступны для детей, советует эксперт.

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