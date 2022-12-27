Мясников посоветовал до Нового года проверить лекарства и домашние консервы

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников считает, что до наступления Нового года каждый человек должен навести порядок в своей домашней аптечке и кухонном шкафу, избавившись от лекарств и заготовок с истекшим сроком годности.

"Истёкший срок годности не значит, что препараты стали вредными. Просроченный срок годности говорит о том, что они стали бесполезными. Я бы советовал то, что мы давно держим в аптечке от поноса, аллергии и простуды — выбросить", — сказал Мясников в ходе передачи "О самом главном".

Помимо просроченных медикаментов, телеведущий порекомендовал выбросить ставшие ненужными вещи, а также отправить на помойку посуду для индукционных плит, на которой со временем появились сколы.

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