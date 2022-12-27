Врач из Уфы Загидуллин предостерёг об опасности короткой стрижки ногтей

Во избежание врастания ногтей некоторые люди стригут их коротко. Однако в этом может быть опасность. Об этом заявил врач из Уфы Ринат Загидуллин.

Вросший ноготь возникает из-за неправильно обрезанных углов, а не длины.

"В чём заключается правда: правильная длина — та, которая вам удобна, то есть вы не испытываете боли в обуви с закрытым носком", — пишет mkset.ru.

Также Загидуллин посоветовал подстригать ногти ровной линией. При это нужно немного укорачивать углы с помощью инструмента. Также причиной вросших ногтей может быть неправильно подобранная обувь, например, с заострённым концом либо тесная.

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