Во избежание врастания ногтей некоторые люди стригут их коротко. Однако в этом может быть опасность. Об этом заявил врач из Уфы Ринат Загидуллин.
Вросший ноготь возникает из-за неправильно обрезанных углов, а не длины.
"В чём заключается правда: правильная длина — та, которая вам удобна, то есть вы не испытываете боли в обуви с закрытым носком", — пишет mkset.ru.
Также Загидуллин посоветовал подстригать ногти ровной линией. При это нужно немного укорачивать углы с помощью инструмента. Также причиной вросших ногтей может быть неправильно подобранная обувь, например, с заострённым концом либо тесная.
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