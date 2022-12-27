Россияне, работающие на новогодних праздниках, должны попытаться сохранить своё ментальное здоровье. Об этом сообщила психолог Ольга Батуева.
Эксперт порекомендовала преподнести самому себе небольшой подарок за проделанную работу. Как пояснила специалист в интервью РИА Новости, после тяжёлого дня можно посетить SPA-процедуры, сходить на шоппинг или просто погулять на свежем воздухе.
"Тут каждый выбирает для себя то, что ему полезно или приятно", — сказала Батуева.
Она также добавила, что для некоторых людей настоящим подарком является уютный вечер за просмотром фильмов или сериалов.
Кроме того, психолог подчеркнула: люди, которые провели зимние каникулы за работой, могут попросить своих родственников и друзей встретиться за праздничным столом повторно.
Ранее основатель студии уникальных подарков Игорь Фролов заявил, что идеальный новогодний презент должен опираться на вкусы близких и быть оригинальным.
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