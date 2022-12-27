Психолог Батуева: работающим в новогодние праздники нужно порадовать себя подарком

Россияне, работающие на новогодних праздниках, должны попытаться сохранить своё ментальное здоровье. Об этом сообщила психолог Ольга Батуева.

Эксперт порекомендовала преподнести самому себе небольшой подарок за проделанную работу. Как пояснила специалист в интервью РИА Новости, после тяжёлого дня можно посетить SPA-процедуры, сходить на шоппинг или просто погулять на свежем воздухе.

"Тут каждый выбирает для себя то, что ему полезно или приятно", — сказала Батуева.

Она также добавила, что для некоторых людей настоящим подарком является уютный вечер за просмотром фильмов или сериалов.

Кроме того, психолог подчеркнула: люди, которые провели зимние каникулы за работой, могут попросить своих родственников и друзей встретиться за праздничным столом повторно.

Ранее основатель студии уникальных подарков Игорь Фролов заявил, что идеальный новогодний презент должен опираться на вкусы близких и быть оригинальным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.