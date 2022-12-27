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Профессор Лазебник: в новогоднюю ночь нельзя садиться за стол голодным

Здоровье

Президент Научного общества гастроэнтерологов, профессор Леонид Лазебник порекомендовал россиянам не садиться за новогодний стол голодными.

Профессор Лазебник: в новогоднюю ночь нельзя садиться за стол голодным

По его словам, пищевые расстройства после застолья чаще всего настигают мужчин, ведь женщины, как правило, пробуют разные блюда во время их приготовления.

"А сильный пол, отстранённый от кухни, готовит место в желудке к Новому году", — сказал специалист в интервью "Аргументам и Фактам".

Он считает, что приниматься за трапезу нужно 31 декабря примерно в семь-восемь часов вечера. При этом Лазебник посоветовал не заставлять едой весь стол. Профессор призвал руководствоваться правилом "лучше меньше, да лучше".

Как пояснил врач, все блюда следует готовить непосредственно в день застолья, иначе они могут испортиться. Эксперт подчеркнул: даже в самых чистых холодильниках живёт большое количество вредных микроорганизмов.

Кроме того, он добавил, что во время трапезы нужно долго пережёвывать продукты для улучшения пищеварительных процессов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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