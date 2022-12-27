На фармацевтических рынках США и Европы после чаще появляются дорогие препараты для генной терапии, что знаменует наступление новой эры лекарств, уверены американские эксперты.
С помощью разработанных за последние годы препаратов многие болезни излечиваются за один курс, но цена одного укола может превышать $2 млн.
"Наступила новая эра дорогих лекарств: лекарства стоят миллионы долларов за пациента", — пишет издание The Wall Street Journal.
Разработчики оправдываются, что стоимость обусловлена дорогостоящими исследованиями, а также отсутствием долгого курса лечения. Если тенденция будет продолжаться, то станет настоящим испытанием для медицинских страховых компаний в США, отметили специалист.
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