The Wall Street Journal: в мире наступает "эра дорогих лекарств" за миллионы долларов

На фармацевтических рынках США и Европы после чаще появляются дорогие препараты для генной терапии, что знаменует наступление новой эры лекарств, уверены американские эксперты.

С помощью разработанных за последние годы препаратов многие болезни излечиваются за один курс, но цена одного укола может превышать $2 млн.

"Наступила новая эра дорогих лекарств: лекарства стоят миллионы долларов за пациента", — пишет издание The Wall Street Journal.

Разработчики оправдываются, что стоимость обусловлена дорогостоящими исследованиями, а также отсутствием долгого курса лечения. Если тенденция будет продолжаться, то станет настоящим испытанием для медицинских страховых компаний в США, отметили специалист.

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