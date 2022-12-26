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Нарколог посоветовал не употреблять с алкогольными напитками шоколад и жирную еду

Здоровье

Нарколог Александр Курчицкий объяснил, как лучше пить алкогольные напитки во время Нового года. Эксперт порекомендовал употребить перед праздничным ужином ферменты "Панкреатин" и "Креон", несколько таблеток активированного угля.

По словам специалиста, не стоит вместе с алкоголем есть шоколад, конфеты, чересчур жирную пищу. Врач посоветовал употреблять яблоки, виноград и шашлык из курицы. Вместе с этим Курчицкий подчеркнул, что его рекомендации эффективны, если человек не является алкоголиком. Как заявил нарколог, лучше не пить спиртные напитки, передаёт prmira.ru.

Ранее психиатр Виталий Холдин посоветовал разбавлять вино водой или добавлять в него лёд.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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