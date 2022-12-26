Главный терапевт Пермского края: переедание за новогодним столом несёт угрозу здоровью

Щедрый новогодний стол - это не только ощущение праздника от многочисленных вкусных блюд, но и серьёзная угроза здоровью. Об этом заявила главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина.

Врач напомнила, что здоровая еда должна быть свежеприготовленной, чего нельзя сказать о русской традиции доедать новогодние салаты в течение нескольких дней после праздника.

"Срок хранения готовых блюд не превышает 48 часов, а для большинства — это всего 12-18 часов с момента приготовления. На следующий день постарайтесь вернуться к привычному питанию — хотя бы в том, что касается режимов и объема. И, пожалуйста, не доедайте!" — написала терапевт в своих соцсетях.

А во время самого новогоднего пиршества Корягина посоветовала накладывать себе в тарелку понемногу каждого блюда. Также она считает вредным долгое сидение за столом, рекомендуя почаще выходить из-за него "размяться".

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