После перенесённого гриппа у человека могут возникнуть серьёзные осложнения, некоторые из которых могут остаться на всю жизнь. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о самых опасных и наиболее распространённых в беседе с "Вечерней Москвой".
Миокардит (воспаление мышцы сердца), по словам доктора, является одним из частых осложнений гриппа.
Проявляться данное заболевание может слабостью, перебоями в работе сердца, одышкой или учащённым сердцебиением, пояснила специалист.
Однако иногда симптомы бывают сглажены, и человек просто никак не почувствует себя нездоровым, добавила она.
Также грипп может осложниться менингитом (воспаление оболочек мозга), заметила врач.
Одновременное течение вируса гриппа и бактериального заболевания — крайне опасная "консолидация", которая увеличивает риск смерти, заключила собеседник издания.
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