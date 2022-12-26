Иммунолог Жемчугов: вода с горчицей и медицинские банки полезны при лечении гриппа

Российский иммунолог Владислав Жемчугов перечислил народные средства, которые позволяют эффективно бороться с гриппом и ОРВИ.

По его словам, горячая вода с горчицей помогает справиться с ознобом. Он порекомендовал согревать ноги в таком растворе, чтобы в дальнейшем не столкнуться с насморком и другими проявлениями простуды.

Кроме того, эксперт отметил, что вирус A (H1N1) негативно влияет на работу бронхов, поэтому пациенты нередко кашляют. Во избежание осложнений можно использовать медицинские банки или горчичники, повышающие кровоток в лёгких, пояснил иммунолог.

"Особенно осторожными нужно быть тем, у кого сердечно-сосудистые проблемы, гипертоническая болезнь", — поделился Жемчугов в беседе с ТАСС.

Как уточнил специалист, во время тепловых процедур повышается нагрузка на сердце. Лечение гриппа или ОРВИ горчичниками должен одобрить врач, заключил эксперт.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что грипп, доминирующий практически во всех российских регионах, часто провоцирует появление пневмонии.

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