Если человек начнёт смешивать разные виды спиртных напитков на новогоднем застолье, то, скорее всего, столкнётся с ухудшением самочувствия, заявил врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, за одним столом нельзя употреблять шампанское и вино, ведь в них содержится много сахара. По словам Кутушова, в ином случае состояние опьянения существенно усилится.
"Категорически нельзя смешивать алкоголь разных видов, потому что опьянение наступает намного быстрее, а похмельный синдром на утро чувствуется сильнее", — уточнил эксперт.
Он посоветовал россиянам употреблять лишь один вид алкоголя в новогоднюю ночь. В качестве закуски отлично подойдут морепродукты, рыба, икра, сыр и овощные салаты, пояснил токсиколог.
Врач также подчеркнул: смешение белого и красного вин наносит вред организму и создаёт препятствия для переработки ферментов разного типа.
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