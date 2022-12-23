Волчков: против гриппа нет популяционного иммунитета, поэтому он опаснее коронавируса

Грипп на сегодняшний день является более опасным заболеванием, чем COVID-19, ведь в России ещё не сформировался популяционный иммунитет против него. Об этом сообщил вирусолог Павел Волчков.

В интервью URA.RU он напомнил, что жители РФ массово переболели коронавирусом, поэтому против COVID-19 в стране уже существует коллективный иммунитет.

"Иммунитет к вирусам гриппа ослаб, стал ниже определённого порога", — указал специалист.

Волчков добавил, что медики ещё летом прогнозировали вероятность начала эпидемии гриппа. Как пояснил эксперт, иммунитет к этому заболеванию формируется в том числе благодаря вакцине. Если он отсутствует, то эпидемия будет переноситься сложнее, заключил вирусолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что грипп H1N1, который пришёл в Россию, имеет очень высокий потенциал распространения. По её словам, он наносит серьёзный вред здоровью и вызывает различные осложнения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.