Терапевт призвал россиян проветривать квартиры

В непроветриваемых помещениях накапливаются размножающиеся вирусы и бактерии, а также различные аллергены и вредные вещества, которые выделяют синтетические покрытия, полы и мебель. Об этом рассказал врач-терапевт Сергей Васильев в беседе с Life.ru.

Он призвал россиян проветривать квартиры, объяснив, что батареи сильно сушат воздух, из-за чего влажность в закрытых помещениях снижается до 30 процентов.

Такой же показатель, по его словам, в пустынях, поэтому квартиры, которые не проветриваются, "превращаются в Сахару".

"Есть простое правило, следуя которому можно избежать вышеуказанных проблем: проветривайте помещения, особенно спальню. Проветривайте, открывая окно настежь на короткое время или на щелевое проветривание на всю ночь. Главное, избегайте сквозняков", — заключил собеседник издания.

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