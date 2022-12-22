Невролог об облегчении акклиматизации: меньше стрессов, лёгкая пища и никакого алкоголя

Врач-невролог Сергей Длин рассказал, как можно облегчить акклиматизацию, которая неизбежно возникает по прилёту в жаркую страну.

Эксперт предупредил, что акклиматизация — это всегда стресс для организма, который вынужден перестроиться на другой часовой пояс, температуру, режим питания, непривычные продукты и воду.

Врач напомнил, что акклиматизация может плохо сказаться на здоровье людей, имеющих хронические заболевания, сердечные патологии, повышенное давление.

Как сообщает Москва 24, чтобы хорошо себя чувствовать при прилёте в тёплую страну и не страдать от последствий смены климата, невролог посоветовал заранее, за 3-4 дня изменить привычный режим на режим будущего места назначения, раньше ложиться спать.

"Также следует вести не стрессовый, а более размеренный образ жизни, с питанием, в котором превалирует легкая пища. Овощи лучше есть зеленые, потому что они содержат большое количество клетчатки, много микронутриентов и витаминов", — сказал Сергей Длин.

Если есть возможность, хорошо бы запланировать время прилёта в страну отпуска на ночь, чтобы иметь возможность сразу лечь спать — так организму будет легче бороться с переменами.

Также эксперт посоветовал отказаться от алкоголя, который может вызвать сбои в работе сердечно-сосудистой и нервной систем.

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