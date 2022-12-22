Гастроэнтеролог Касимцева: активированный уголь не поможет преодолеть похмелье

Гастроэнтеролог Елена Касимцева порекомендовала россиянам не использовать активированный уголь для борьбы с похмельем.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, энтеросорбенты собирают из пищеварительного тракта абсолютно всё. Эксперт подчеркнула: маленькие молекулы этанола очень оперативно всасываются через стенку тракта, поэтому активированный уголь не поможет улучшить самочувствие после вечеринки с большим количеством спиртных напитков.

"Приём активированного угля и других энтеросорбентов никак, к сожалению, не поможет избавиться от похмелья", — сказала Касимцева.

По её словам, для нормализации пищеварения можно использовать ферментные лекарственные средства, не нарушающие работу поджелудочной железы. Кроме того, она посоветовала предварительно прочитать инструкцию перед приёмом препарата.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева заявила, что активированный уголь не способен эффективно бороться с алкогольным отравлением, хотя многие пациенты продолжают верить в его полезные свойства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.