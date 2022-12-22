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Врач Моисеев: температура 37,2 градуса — это не повод вызывать скорую помощь

Здоровье

Количество необоснованных вызовов скорой помощи с приходом гриппа в РФ возросло. Об этом заявил врач общей практики Денис Моисеев.

Врач Моисеев: температура 37,2 градуса — это не повод вызывать скорую помощь

В интервью Телеканалу "360" он напомнил, что главной задачей бригады медиков является оказание экстренной помощи. При нестерпимом болевом синдроме, лихорадке, температуре выше 38,5 градусов, которая не снимается с помощью жаропонижающих препаратов, можно вызвать участкового врача на дом, уточнил специалист. По его словам, для этого следует позвонить в свою поликлинику.

"Нужно понимать, что температура 37,2 — это не повод обращаться в скорую помощь, как и с головной болью без температуры", — отметил Моисеев.

Он порекомендовал россиянам соблюдать масочный режим в период широкого распространения гриппа и ОРВИ, а также вовремя вакцинироваться.

Врач убеждён: число пациентов с гриппом сократится в случае роста коллективного иммунитета и зимнего похолодания.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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