Врач Моисеев: температура 37,2 градуса — это не повод вызывать скорую помощь

Количество необоснованных вызовов скорой помощи с приходом гриппа в РФ возросло. Об этом заявил врач общей практики Денис Моисеев.

В интервью Телеканалу "360" он напомнил, что главной задачей бригады медиков является оказание экстренной помощи. При нестерпимом болевом синдроме, лихорадке, температуре выше 38,5 градусов, которая не снимается с помощью жаропонижающих препаратов, можно вызвать участкового врача на дом, уточнил специалист. По его словам, для этого следует позвонить в свою поликлинику.

"Нужно понимать, что температура 37,2 — это не повод обращаться в скорую помощь, как и с головной болью без температуры", — отметил Моисеев.

Он порекомендовал россиянам соблюдать масочный режим в период широкого распространения гриппа и ОРВИ, а также вовремя вакцинироваться.

Врач убеждён: число пациентов с гриппом сократится в случае роста коллективного иммунитета и зимнего похолодания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.