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Терапевт: в день можно съесть пять-шесть мандаринов без вреда для здоровья

Здоровье

Взрослый человек может съесть пять-шесть мандаринов в день. Об этом рассказал врач-терапевт Тимур Асанов в беседе с NEWS.ru.

И желательно не съедать их все за один раз, а разбить на порции, подчеркнул медик.

Чем слаще фрукт, тем больше в нём сахара и выше его гликемический индекс, а значит, порция должна быть меньше, добавил он.

Если съесть за один приём слишком много фруктов, то выработанный инсулин нарушит расщепление жира, из-за чего человек может набрать вес, заявил доктор.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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