Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Представитель Республиканцев Спайсер назвала Байдена "папиком" Зеленского
Жилин: Запад втягивает Россию в гонку вооружений, поэтому МБР "Сармат" не удивит НАТО
Прилепин о поставках на Украину ракет ATACMS: "Ужасно закончится может"
В ЛНР ликвидирован ВС РФ причастный к терактам в Крыму нацист Украины Геннадий Афанасьев
Псаки связала визит Зеленского в Вашингтон с уменьшением поддержки Украины в США
Казахстан заверил Германию, что поможет с поставками нефти
Глава СБУ Малюк назвал женщин-сотрудниц спецслужб Украины "амазонками контрразведки"
Помощник Рейгана назвал Путина самым честным из нынешних политиков
Александр Король: "Новогоднее желание нельзя планировать заранее, не сбудется"

Врач-дерматолог: из-за шапки из натуральной шерсти на жирной коже возникают высыпания

Здоровье

Трихолог Татьяна Егорова сообщила, что людям с жирной кожей головы не стоит надевать шапку из натуральной шерсти.

По словам врача, если проигнорировать этот совет, на голове появятся высыпания. Ещё негативно на кожу влияют синтетические материалы, добавила специалист.

"Они сильно наэлектризовывают волосы", — отметила эксперт, слова которой приводит NEWS.ru.

Вместе с этим собеседница издания призвала покупать головной убор с хлопковой подкладкой. Лучше носить вещи из неколючих и натуральных материалов, заключила Егорова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой

Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.

Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
Newsweek: Российское ядерное оружие системы "Авангард" невозможно перехватить
Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Знак зодиака 21 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет
Политолог Гагарин: прямое столкновение между НАТО и РФ продлится три часа
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
Последние материалы
Прилепин о поставках на Украину ракет ATACMS: "Ужасно закончится может"
В ЛНР ликвидирован ВС РФ причастный к терактам в Крыму нацист Украины Геннадий Афанасьев
Псаки связала визит Зеленского в Вашингтон с уменьшением поддержки Украины в США
Казахстан заверил Германию, что поможет с поставками нефти
Глава СБУ Малюк назвал женщин-сотрудниц спецслужб Украины "амазонками контрразведки"
Помощник Рейгана назвал Путина самым честным из нынешних политиков
Александр Король: "Новогоднее желание нельзя планировать заранее, не сбудется"
Путин и Шойгу оценили угрозу со стороны НАТО и реформируют армию
Врач-дерматолог: из-за шапки из натуральной шерсти на жирной коже возникают высыпания
Киркоров заплатил налог на квартиру на 4 миллиона рублей больше из-за ошибки налоговой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников