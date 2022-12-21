Врач-дерматолог: из-за шапки из натуральной шерсти на жирной коже возникают высыпания

Трихолог Татьяна Егорова сообщила, что людям с жирной кожей головы не стоит надевать шапку из натуральной шерсти.

По словам врача, если проигнорировать этот совет, на голове появятся высыпания. Ещё негативно на кожу влияют синтетические материалы, добавила специалист.

"Они сильно наэлектризовывают волосы", — отметила эксперт, слова которой приводит NEWS.ru.

Вместе с этим собеседница издания призвала покупать головной убор с хлопковой подкладкой. Лучше носить вещи из неколючих и натуральных материалов, заключила Егорова.

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