В Башкирии суд выносит реальный приговор за дезертирство, если военный покинул место службы более, чем на месяц

Судебные решения о дезертирстве военнослужащих в Башкирии за последний год проанализировало издание mkset.ru. Оно сделало вывод об итогах поправки в Уголовный кодекс, ужесточающей наказание за оставление места службы.

Как объяснил адвокат, если военнослужащий покинул место службы более, чем на месяц, то суд выносит реальный срок.

Но по 3-й части 337-й статьи, неявка на службу от 10 дней до месяца, карается чаще условным сроком. Статья распространяется как на контрактников, так и на мобилизованных.

По более строгой 338-й статье УК РФ, дезертирство с лишением свободы до 10 лет, Уфимский суд ещё не выносил постановлений.

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