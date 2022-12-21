Чтобы не заболеть на новогодних каникулах, необходимо отказаться от частого посещения общественных пространств, магазинов и торговых центров. Такое мнение выразила врач-терапевт Надежда Чернышова.
Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, для снижения риска заражения нужно соблюдать масочный режим и менять индивидуальные средства защиты каждые два часа. Эксперт подчеркнула: если маска намокла, её следует сразу же снять.
"Влажная маска уже хорошо пропускает все микробы", — указала Чернышова.
Кроме того, терапевт порекомендовала россиянам перед визитами к близким спрашивать, как они себя чувствуют. По её словам, встречу придётся отменить в случае болезни родственника.
Врач также перечислила способы поддержания иммунитета в холодное время года:
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