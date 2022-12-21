Чернышова: чтобы не заболеть на новогодних каникулах, нужно часто менять маску

Чтобы не заболеть на новогодних каникулах, необходимо отказаться от частого посещения общественных пространств, магазинов и торговых центров. Такое мнение выразила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, для снижения риска заражения нужно соблюдать масочный режим и менять индивидуальные средства защиты каждые два часа. Эксперт подчеркнула: если маска намокла, её следует сразу же снять.

"Влажная маска уже хорошо пропускает все микробы", — указала Чернышова.

Кроме того, терапевт порекомендовала россиянам перед визитами к близким спрашивать, как они себя чувствуют. По её словам, встречу придётся отменить в случае болезни родственника.

Врач также перечислила способы поддержания иммунитета в холодное время года:

Больше гулять на свежем воздухе;

Выполнять физические упражнения;

Надевать на улицу одежду из качественной ткани, способной отводить влагу от тела;

Поменять тесную обувь, в которой можно легко обморозить ноги, на более свободную.

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