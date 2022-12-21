Попова: грипп H1N1, который пришёл в Россию, наносит самый серьёзный ущерб здоровью

В России активно циркулирует вирус гриппа А (H1N1), который имеет высокий потенциал распространения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, грипп H1N1 вызывает множество опасных осложнений. Как пояснила специалист, среди пациентов со сниженным уровнем иммунитета нередки летальные исходы. Она также напомнила, что на сегодняшний день грипп распространён уже в 86 субъектах РФ.

"Самое неприятное, что пришёл именно тот вариант, который наносит самый серьёзный ущерб здоровью", — уточнила Попова в интервью "Российской Газете".

Руководитель Роспотребнадзора перечислила основные признаки свиного гриппа:

Слабость;

Повышение температуры тела;

Общее недомогание;

Неприятные ощущения в горле и носу;

Головные и мышечные боли.

При этом она добавила, что только медработник может отличить грипп от COVID-19 и назначить правильный курс лечения пациенту.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил о способности гриппа вызывать пневмонию. Кроме того, эксперт отметил, что от этого заболевания страдают практически все системы организма.

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