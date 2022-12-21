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Попова: грипп H1N1, который пришёл в Россию, наносит самый серьёзный ущерб здоровью

Здоровье

В России активно циркулирует вирус гриппа А (H1N1), который имеет высокий потенциал распространения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова: грипп H1N1, который пришёл в Россию, наносит самый серьёзный ущерб здоровью

По её словам, грипп H1N1 вызывает множество опасных осложнений. Как пояснила специалист, среди пациентов со сниженным уровнем иммунитета нередки летальные исходы. Она также напомнила, что на сегодняшний день грипп распространён уже в 86 субъектах РФ.

"Самое неприятное, что пришёл именно тот вариант, который наносит самый серьёзный ущерб здоровью", — уточнила Попова в интервью "Российской Газете".

Руководитель Роспотребнадзора перечислила основные признаки свиного гриппа:

  • Слабость;
  • Повышение температуры тела;
  • Общее недомогание;
  • Неприятные ощущения в горле и носу;
  • Головные и мышечные боли.

При этом она добавила, что только медработник может отличить грипп от COVID-19 и назначить правильный курс лечения пациенту.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил о способности гриппа вызывать пневмонию. Кроме того, эксперт отметил, что от этого заболевания страдают практически все системы организма.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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