Врач Терехова: поедание записок с желаниями на Новый год наносит вред организму

В некоторых семьях принято писать записки с желаниями в новогоднюю ночь, а затем съедать их под бой курантов. Такая традиция нередко приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом, сообщила гастроэнтеролог Татьяна Терехова.

В интервью "Лайфу" она отметила, что люди часто запивают бумажки со своими мечтами шампанским. Как пояснила специалист, такая "пища" тяжело переваривается в организме.

"Если пожелание написано чернилами, это может вызвать аллергию и расстройство пищеварения", — указала Терехова.

Она порекомендовала россиянам загадывать желания на Новый год безопасным способом, например, проговорив их про себя во время боя курантов. В ином случае человек рискует столкнуться с изжогой, тошнотой, рвотой или диареей, заключила гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Эльмира Ибрагимова призвала отказаться от употребления салатов с большим количеством майонеза в новогоднюю ночь, ведь они увеличивают риск возникновения онкологических заболеваний.

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