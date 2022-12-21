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Диетолог Ибрагимова: салаты с майонезом увеличивают риск возникновения рака

Здоровье

Диетолог Эльмира Ибрагимова призвала россиян отказаться от употребления новогодних салатов с большим содержанием майонеза во избежание проблем со здоровьем.

Диетолог Ибрагимова: салаты с майонезом увеличивают риск возникновения рака

В эфире канала "Санкт-Петербург" специалист отметила, что майонезную заправку принято добавлять в крабовый салат, оливье и селёдку под шубой. По её словам, такой соус является чрезмерно калорийным. Как пояснила врач, в нём содержится много трансжиров и насыщенных жиров.

"Доказано, что они сокращают продолжительность жизни, увеличивают риски развития онкологических заболеваний", — сказала Ибрагимова.

Она порекомендовала не организовывать новогодние застолья в позднее время. Врач подчеркнула: трапезу можно начать в семь-восемь часов вечера. Под бой курантов следует подать лёгкие овощные салаты или закуски, заключила эксперт.

Ранее диетолог Татьяна Рыкалова заявила, что майонез в новогодних блюдах необходимо заменить на домашний соус, приготовленный из оливкового масла, горчицы и классического йогурта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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