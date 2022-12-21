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Клинический психолог о пьянстве в России: алкоголикам нужно создать менее комфортную жизнь

Здоровье

Алкоголь необходимо приравнять к наркотикам и исходя из этого строить линию пропаганды здорового образа жизни, заявил в беседе с Pravda.Ru клинический психолог, кандидат технологических наук, писатель Михаил Хорс.

Клинический психолог о пьянстве в России: алкоголикам нужно создать менее комфортную жизнь

По словам эксперта, сейчас алкоголь позиционируется как "немного вредная привычка", а продукция продаётся в любом магазине, что исключает эффективность борьбы с зависимостью.

"То безобразие, которое мы видим в виде массового употребления спирта, он же этанол, его можно побеждать в значительной мере. Для этого требуется как минимум на уровне государства признать, что этиловый спирт — это наркотик", — пояснил Хорс.

Кроме того, по мнению психолога, необходимо в обязательном порядке ввести проверки в государственных структурах, особенно тех, которые занимаются образованием и медициной. Хорс подчеркнул, что выборочный анализ на содержание алкоголя в крови существенно сократил бы его употребление, к примеру, учителями и врачами.

Зона комфорта

По словам клинического психолога, во многом у алкоголиков "карт-бланш" на руках из-за стремления государства обеспечить комфортную жизнь гражданам.

"Какие-то операции по ОМС тоже делать исключительно при условии отрицательного анализа на алкоголь в крови. А то получается так, что людям делают операцию, а они пьющие. А зачем тогда за них бороться, если они сами себя разрушают, сердце, печень и так далее?" — задаётся вопросом собеседник.

Как подчеркнул психолог, проблема и в том, что алкоголики редко признают, что они больны.

Большая часть из них считает, что так они убегают от "тяжёлой жизни", но на деле именно "градусосодержащие" эту самую жизнь и усложняют.

"Если человек много пьёт, то даже при наличии таких возможностей — зарплаты, и этого-этого-этого, он всё равно ими не пользуется. Всё больше и больше сферы жизни у него отжимаются алкоголем", — пояснил Хорс.

Человеческий облик

Как пояснил психолог, социальный статус играет роль для пьющего человека только при первой стадии алкоголизма и на начальном этапе второй. На третьей он теряет цели, чувство ответственности и "человеческий облик".

"Когда он пьёт уже регулярно и в таких количествах, что это влияет на его социальную жизнь (стадия социальных проблем — третья), то там уже неважно, какое у него окружение, сколько у него детей, какая у него зарплата и так далее", — резюмировал психолог.

Ранее в Госдуме России озвучили топ самых пьющих регионов страны. Так, "лидерами" по употреблению алкоголя стали жители: 

  • Сахалинской области,
  • Чукотского автономного округа,
  • Курганской области,
  • Республики Бурятия,
  • Ненецкого автономного округа. 

Самими непьющими областями признали: 

  • Чечню,
  • Дагестан
  • Ингушетию.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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