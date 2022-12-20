Первый случай смерти от гриппа зарегистрирован в России

В Пензенской области заболевший гриппом умер. Это первый подобный случай в России, о котором рассказала заместитель главы регионального Минздрава Марина Воробьёва.

Выяснилось, что у умершего не было прививки от гриппа, а заболев, пациент в течение двух недель занимался самолечением, и только после этого на фоне отсутствия улучшения обратился к медикам. Последствия такого необдуманного поведения оказались печальными.

"Пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям", — сказала Воробьёва в беседе с РЕН ТВ.

Замглавы ведомства попросила россиян не заниматься самолечением. Также Воробьёва напомнила, что при гриппе и ОРВИ следует отказаться от приёма аспирина для снижения температуры, так как в случае с этими заболеваниями этот препарат слишком токсичен, особенно для детей. Замглавы организации рассказала о случаях госпитализации пациентов с желудочным кровотечением, которые использовали при гриппе аспирин.

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