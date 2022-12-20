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Нутрициолог Гончар: зелёный чай нельзя пить беременным и людям с гипертонией

Здоровье

В ряде случаев зелёный чай способен навредить организму человека, сообщила нутрициолог Ната Гончар.

Нутрициолог Гончар: зелёный чай нельзя пить беременным и людям с гипертонией

По её словам, этот напиток представляет опасность для беременных женщин, ведь он препятствует усвоению фолиевой кислоты, влияющей на появление новых клеток.

"Людям с гипертонией и глаукомой также нужно отказаться от зелёного чая", — отметила эксперт в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Нутрициолог добавила, что в составе зелёного чая находится танин, снижающий уровень железа и мешающий усвоению полезных веществ. Кроме того, он нарушает нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта, уточнила специалист. Гончар подчеркнула: зелёный чай вреден пациентам, которые страдают от язвенной болезни.

Она посоветовала россиянам отказаться от употребления такого напитка в вечернее время во избежание бессонницы. Зелёный чай не следует пить при депрессивных расстройствах и проблемах с нервной системой, заключила эксперт.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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