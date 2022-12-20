Нутрициолог Гончар: зелёный чай нельзя пить беременным и людям с гипертонией

В ряде случаев зелёный чай способен навредить организму человека, сообщила нутрициолог Ната Гончар.

По её словам, этот напиток представляет опасность для беременных женщин, ведь он препятствует усвоению фолиевой кислоты, влияющей на появление новых клеток.

"Людям с гипертонией и глаукомой также нужно отказаться от зелёного чая", — отметила эксперт в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Нутрициолог добавила, что в составе зелёного чая находится танин, снижающий уровень железа и мешающий усвоению полезных веществ. Кроме того, он нарушает нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта, уточнила специалист. Гончар подчеркнула: зелёный чай вреден пациентам, которые страдают от язвенной болезни.

Она посоветовала россиянам отказаться от употребления такого напитка в вечернее время во избежание бессонницы. Зелёный чай не следует пить при депрессивных расстройствах и проблемах с нервной системой, заключила эксперт.

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