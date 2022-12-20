Малышева: активированный уголь не поможет справиться с алкогольным отравлением

Активированный уголь не способен эффективно бороться с алкогольным отравлением. Об этом сообщила врач-терапевт Елена Малышева.

В эфире "Первого канала" она отметила, что многие россияне питают иллюзии по поводу этого лекарственного средства. Как пояснила специалист, пациенты убеждены в его полезных свойствах и высокой степени эффективности. При этом врач напомнила, что активированный уголь необходимо принимать в дозировке один грамм (четыре таблетки) на килограмм веса.

По её словам, человеку с весом 52 килограмма потребуется употребить 208 таблеток активированного угля.

"Дать пьяному такую дозу невозможно, поэтому не питайте иллюзий", — подчеркнула Малышева.

Ранее кардиолог Николай Дупик заявил, что алкоголь нередко приводит к инфаркту миокарда. Он призвал отказаться от частого употребления спиртных напитков, сделав выбор в пользу здорового образа жизни и правильного питания.

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