Чтобы сохранить мотивацию работать перед Новым годом, нужно избавиться от стресса и тяжёлых мыслей. Об этом рассказала психолог Кристина Ивкова.
Для того, чтобы справиться со стрессом, нужно поговорить с самим собой, выяснить внутреннее состояние. Так восстановится баланс, объяснила специалист.
Среди способов избежать негативных мыслей эффективна саморефлексия — отслеживание своих мыслей и чувств. Этому можно научиться с помощью дневника эмоций, добавила эксперт в беседе с Life.ru.
Также можно записывать мысли и сделать массаж ушей, заключила врач.
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