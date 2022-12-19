Психолог Ивкова: доработать до Нового года поможет саморефлексия

Чтобы сохранить мотивацию работать перед Новым годом, нужно избавиться от стресса и тяжёлых мыслей. Об этом рассказала психолог Кристина Ивкова.

Для того, чтобы справиться со стрессом, нужно поговорить с самим собой, выяснить внутреннее состояние. Так восстановится баланс, объяснила специалист.

Среди способов избежать негативных мыслей эффективна саморефлексия — отслеживание своих мыслей и чувств. Этому можно научиться с помощью дневника эмоций, добавила эксперт в беседе с Life.ru.

Также можно записывать мысли и сделать массаж ушей, заключила врач.

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