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Диетолог Пичугина: свежие салаты и холодец — лучшие блюда новогоднего стола

Здоровье

Составить новогоднее меню можно без вреда фигуре и здоровью. О том, как подготовить праздничный стол с полезными блюдами, рассказала подмосковный диетолог высшей категории Инна Пичугина изданию "Вести Подмосковья".

Диетолог Пичугина: свежие салаты и холодец — лучшие блюда новогоднего стола

Важно не забывать питаться три раза в день и не игнорировать основные приёмы пищи: завтрак, обед и ужин. Следует соблюдать режим. Лучше не переедать в новогоднюю ночь, а если очень хочется съесть ещё, то ограничиться маленьким кусочком.

Пичугина не рекомендует употреблять жареную кожи индейки или курицы. Эти части птицы являются очень жирными. Отличными вариантами блюд буду лёгкие салаты, запечённое мясо, рыба, холодец.

Врач советует исключить жирную пищу, так как вместе с алкоголем она может вызвать приступ панкреатита. Колбасы, соленья, сыры должны быть по минимуму. Содержащаяся в них соль негативно влияет на организм.

Из напитков на стол лучше ставить морс или воду, отказавшись от пакетированной продукции, в которой много сахара. Отличными десертами станут фрукты и самодельные низкокалорийные десерты.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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