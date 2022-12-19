Эндокринолог назвал мясо, подходящее для похудения: птица и кролик

Для похудения лучше выбрать белое мясо. О том, какое мясо помогает сбросить лишние килограммы, рассказал врач-эндокринолог Арсений Русанов.

Специалист объяснил в интервью "Российской газете", что для похудения не нужно отказываться от мяса, но соблюдать калорийность питания придётся. Лучше всего подходит мясо птицы и кролика, а красное в рационе нужно сократить.

Для получения белка нужно употреблять рыбу, нежирные молочные продукты, яйца и растительные белковые продукты, добавил эксперт.

Суточная норма для женщин составляет 1200-1600 калорий, для мужчин — 1500-1900. Из рациона следует убрать колбасные изделия, фаст-фуд и полуфабрикаты, заключил врач.

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