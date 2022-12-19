Диетолог Зайцева призвала убрать маринады и жирные салаты с новогоднего стола

Употребление маринадов, газированных напитков, жирных салатов и кондитерских изделий на Новый год ухудшает состояние желудочно-кишечного тракта, сообщила диетолог Мария Зайцева.

Она порекомендовала россиянам не готовить маринады, состоящие из соли, уксуса, сахара или вина.

"В комбинации с другими продуктами это может подразумевать далеко не полезный эффект", — сказала эксперт в интервью "Лайфу".

По словам Зайцевой, для празднования Нового года лучше не покупать газировку, ведь она негативно влияет на поджелудочную железу и желудок. Жирная еда и газированные напитки — очень опасная комбинация для организма, указала специалист.

Кроме того, она добавила, что салаты с большим количеством майонеза содержат много холестерина, поэтому от их приготовления следует отказаться.

Диетолог также сочла огромной ошибкой подачу тортов или пирожных после новогоднего застолья. Употребление кондитерских изделий в новогоднюю ночь нередко приводит к гипертонии и проблемам с сосудами, заключила эксперт.

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