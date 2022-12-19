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Врач Яковлев: свиной грипп H1N1 отличается от COVID-19 более острым началом

Здоровье

Свиной грипп, который сейчас активно распространяется в России, отличается более острым началом, чем коронавирусная инфекция, сообщил врач-терапевт Сергей Яковлев.

Врач Яковлев: свиной грипп H1N1 отличается от COVID-19 более острым началом

По его словам, наличие свиного гриппа H1N1 можно определить по высокой температуре до 40 градусов, сильным головным болям, болям в мышцах и суставах, проявлению интоксикации.

"Вот это характерное течение свиного гриппа", — уточнил эксперт в интервью "Аргументам и Фактам".

Кроме того, он добавил, что пациенты тяжело переносили COVID-19 в 2020 и 2021 годах, однако сегодня эта инфекция зачастую протекает в лёгкой форме. Яковлев подчеркнул: грипп стал более серьёзной проблемой для жителей РФ, ведь при этом заболевании температура нередко сохраняется на протяжении нескольких дней.

Как пояснил врач, человек, заразившийся гриппом, должен оставаться дома, лечиться и много лежать во избежание осложнений.

Ранее Яковлев заявил, что свиной грипп способен негативно влияет на работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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